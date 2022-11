Taylor Swift regresa con nueva gira tras 5 años de ausencia

Los Ángeles, CA.- Taylor Swift anunció, este martes, que lanza su nueva gira por primera vez en cinco años estableciendo varias fechas de conciertos en algunos estadios de Estados Unidos confirmadas para el 2023, mientras que sus presentaciones internacionales serán reveladas después.

De este modo, Taylor Swift de 32 años lanzó su décimo álbum de estudio denominado, «Midnights» el 21 de octubre. Solo en una semana y media, se convirtió en la primera artista en alcanzar los 10 lugares en el Billboard 100.

Ver más: ¡Imperdible! Shania Twain en Charlotte

De manera que, la próxima gira de Taylor Swift del 2023 incluirá el nuevo álbum considerándose una retrospectiva de su prolífica e importante carrera artística. Por su parte, en su cuenta de Instagram, la artista publicó, «The Eras Tour», sería «un viaje a través de las eras musicales de mi carrera (¡pasado y presente!)».

Por el momento se sabe que las fechas de los conciertos de Taylor Swift en Estados Unidos inician en marzo y terminan en agosto de 2023. Además, se estima que las presentaciones de la artista estadounidense se realicen en estadios adyacentes a las principales ciudades del país.

I’m enchanted to announce my next tour: Taylor Swift | The Eras Tour, a journey through the musical eras of my career (past & present!) The first leg of the tour will be in stadiums across the US, with international dates to be announced as soon as we can!https://t.co/KFuqvrhSGo pic.twitter.com/eVyTcuW8sK

— Taylor Swift (@taylorswift13) November 1, 2022