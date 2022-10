¡Imperdible! Shania Twain en Charlotte

Charlotte, NC.- Shania Twain vuelve a los escenarios con su próxima gira que incluye una presentación en la ciudad de Charlotte.

La superestrella de la música country anunció en sus redes sociales el lanzamiento de “Queen Of Me”, su nuevo álbum y nombre de su gira de conciertos.

“Quiero celebrar este nuevo capítulo con todos ustedes en mi gira”, dijo la artista en la publicación que muestra una imagen suya con sombrero y montando un caballo negro.

I am unbelievably excited to announce 'Queen Of Me' – the new album and tour.https://t.co/XNlVknuioT pic.twitter.com/2t8rxqaiA1

— Shania Twain 💎💎💎 (@ShaniaTwain) October 28, 2022