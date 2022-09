Shakira regresa a juicio: ahora con la hacienda española

Barcelona, España.- Shakira sigue en el ojo del huracán mediático, pero ahora por una polémica con la hacienda española que está acusando a la artista colombiana de defraudar con 15 millones de euros, entre los años 2013 y 2014.

Gracias a esta situación que se venía cocinando desde hace semanas, la Fiscalía está pidiendo entre dos meses y ocho años de cárcel. A esto se le añade una multa por 25 millones de euros.

En este momento, el juzgado 2 de instrucción de Esplugues de Llobregat, ubicado en Barcelona, ordenó una orden de apertura de juicio oral a Shakira de 45 años. De este modo, Shakira será juzgada por seis delitos contra el fisco de España.

Shakira a la hacienda española «Ahora mismo no debo nada»

En este sentido, Shakira es acusada de no haber tributado en España en el primer período de su relación con Gerard Piqué. Para esto el fisco argumenta que la cantante colombiana ya tenía residencia en España para el 2012.

Exactamente el fisco determinó que Shakira vivió en España más de 183 días cada año, entre el 2012 y el 2014. De esta manera, el proceso sigue en pie pese a que Shakira hizo un pago exigido por Hacienda para quedar en Paz con los impuestos de estos años. Además de 3 millones de euros en intereses.

Por su parte, la defensa de Shakira argumentó que la apertura del juicio oral fue «un paso más» del proceso. Agregando que la situación seguirá «su curso normal», según la agencia de comunicaciones de la artista.

Finalmente, las declaraciones de Shakira al respecto han sido escasas, sin embargo en la entrevista que rindió a Elle, insistió en su inocencia. Por esta razón, rechazó la oferta que ofreció la Fiscalía e ir a juicio sería una «cuestión de principios».

Asimismo, Shakira resaltó que había pagado lo que debía, «Tengo que luchar por lo que pienso, porque son acusaciones falsas. Primero, no me pasé 183 días al año en España en ese momento, estaba trabajando por el mundo”. Concluyendo, «Ahora mismo no debo nada».

