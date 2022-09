¿Quién es Joelle Rich? el nuevo amor de Johnny Depp

Los Ángeles, CA.- De acuerdo con la revista US Weekly el actor de Hollywood, Johnny Depp estaría dándose una nueva oportunidad en el amor, con Joelle Rich, una de las abogadas que lo representó en la batalla legal contra el diario The Sun.

Una fuente anónima pero «cercana» a Depp confesó que, «Lo suyo es serio. Están enamorados». La abogada Rich defendió a Depp en el juicio de 2018 contra el medio de comunicación británico.

La letrada británica es madre de dos hijos y está separada, además es socia del bufete de abogados internacional Schillings. En su lista de representados figuran el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle.

Siguió la fuente al US Weekly, «No había ninguna obligación profesional para que ella estuviera allí. Fue algo personal». Además subrayó, «Su química está fuera de lo común. Lo suyo va en serio».

