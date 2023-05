Se comprometió Jeff Bezos a sus 59 años en Mallorca

Los Ángeles, CA.- El empresario y magnate estadounidense, Jeff Bezos de 59 años de edad, tras cuatro años de relación sentimental con Lauren Sánchez de 53 años de edad se comprometió en el estreno del impresionante velero de Bezos, en Mallorca.

El fundador de Amazon sorprendió a la ganadora de un Emmy con un anillo de compromiso a bordo del impresionante yate de casi $540 millones bautizado como Koru.

Ver más: Roban joyas a la protagonista de Emily In París

Su estancia en la isla balear, fue el lugar elegido por Bezos para proponerle matrimonio a Sánchez fue el mismo en la que estuvieron durante su primer verano como pareja. Hace 10 días aterrizaron en Abeona, para luego trasladarse en lancha a su velero, adquirido en 2022 en un astillero de Rotterdam, en Países Bajos.

El inicio de la relación entre Bezos y Lauren Sánchez produjo un gran impacto en sus comienzos en parte porque ambos venían de divorciarse inesperada y abruptamente. Por medio de un comunicado Bezos anunció el fin de su relación de más de 25 años con Mackenzie Tuttle.

Jeff Bezos engages long-time girlfriend, Lauren Sánchez, on his $500million superyacht with a huge diamond ring pic.twitter.com/D7nTR4Lg3y

— YabaLeftOnline (@yabaleftonline) May 23, 2023