Opción fin de semana: Un festín en el área de Charlotte

Charlotte, NC.- Una opción gastronómica para toda la familia está disponible este fin de semana con el Queen’s Feast: Charlotte Restaurant Week.

El festín en el área de Charlotte se celebra durante 10 días, dos veces al año, en enero y julio. El evento reúne a un impresionante y variado grupo de restaurantes que ofrece lo mejor de sus platillos. Esta edición culmina el domingo 31 de julio.

Los mejores restaurantes en varios condados ofrecen en la cena tres platos específicos por un precio fijo especial. La lista es amplia e incluye establecimientos con raíces latinas como Mas Amor Cantina, El Puro Cuban Restaurant y Calle Sol Latin Café & Cevicheria.

Los restaurantes no trasladan sus sedes a un sitio específico, se mantienen en sus direcciones habituales a donde los comensales llegarán previa reservación como parte del Queen’s Feast: Charlotte Restaurant Week.

Plans tonight? There’s still some seats available for #QueensFeast. Grab a reservation at https://t.co/YXcSIcr86H and dig into a delicious meal for a great price!

— CLT Restaurant Week (@QueensFeast) July 23, 2022