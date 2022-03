¿Qué pasará con el Óscar de Will Smith?

Los Ángeles, CA.- La junta directiva de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, los Óscar, se pronunció con respecto a la bofetada de Will Smith a Chris Rock, anunciando que inició un «procedimientos disciplinarios» contra el actor.

Al mismo tiempo, la Academia también afirmó que se pidió a Will Smith que abandonara la ceremonia, tras el acto violento; sin embargo, se negó rotundamente.

Ver más: Will Smith golpeó a Chris Rock y recibió Óscar

En este sentido, la Academia publicó un comunicado para hacer referencia a las acciones del actor, como un «evento traumático y profundamente impactante».

La Academia dice que ha iniciado «procedimientos disciplinarios» contra Will Smith por la bofetada en los Óscar

Además, subrayó que, rompió su estándar de conducta, y adelantó que la acción disciplinaria podría ir desde la suspensión o exclusión u otras sanciones.

Best Actor in a Leading Role goes to Will Smith for his incredible performance in 'King Richard' Congratulations! #Oscars pic.twitter.com/y0UTX48214 — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Del mismo modo, el comunicado precisó, “Las cosas se desarrollaron de una manera que no podríamos haber anticipado. Si bien nos gustaría aclarar que se le pidió al Sr. Smith que abandonara la ceremonia y se negó, también reconocemos que podríamos haber manejado la situación de manera diferente”.

Kevin and I are hitting NY hard this summer. For presale tickets click the link in my bio. pic.twitter.com/HY54rpDEP3 — Chris Rock (@chrisrock) March 9, 2022

De hecho, Will Smith, lejos de mostrarse arrepentido o avergonzado, lució eufórico con su esposa y sus hijos. Mientras que, muchos colegas lo felicitaban por su logro. De esta manera, Will mostraba su felicidad que contrastaron con las lágrimas que protagonizaron su discurso en el Dolby Theatre.

Ver más: Lista de ganadores de la 94 edición de los Premios Óscar

Finalmente, las impresiones inmediatas al suceso desencadenó un aura de reacciones por parte de compañeros, medios y público en general. Por ejemplo, Zoe Kravitz publicó, «Hollywood está lleno de hipócritas». Sin embargo, más radical fue Jim Carrey, que aclaró, «Me sentí asqueado por la ovación. Sentí que Hollywood no tiene moral».

Video: Watch The Top Moments From The 2022 Oscars In 4 Minutes