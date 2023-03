Publicaron el reporte de los diez países más felices del mundo

Charlotte, NC.- El Informe Mundial sobre la Felicidad 2023 registró los diez países más felices del mundo, basándose en datos de encuestas hechas en más de ciento cincuenta países donde se registró medias mundiales de satisfacción tan elevadas como la de años previos a la pandemia del covid-19.

Los clasificados del Informe sobre la Felicidad en el Mundo se fundamentan en las evaluaciones de vida de la encuesta mundial Gallup.

Ver más: Conozca cuál es la ciudad más violenta del mundo

Pero ¿cómo se calcula la felicidad de un país?. Básicamente se toman en cuenta seis variables: PIB per cápita, apoyo social, esperanza de vida sana, libertad para tomar decisiones vitales y la ausencia de cáncer social, la corrupción.

Los diez países en los primeros puestos tienen una discrepancia promedio de 0.7 puntos. Por el contrario, entre los diez últimos, la diferencia es de 2.1 puntos. Algunos de los países menos felices siguen siendo Afganistán y Líbano. Básicamente por seguir sumergidos en un contexto de guerra y crisis extrema.

In celebration of #InternationalDayOfHappiness, discover what @UNSDSN and @Gallup have learned about happiness around the world. Download the 2023 World Happiness Report today, powered by Gallup World Poll data. https://t.co/HzguRnnMRh @HappinessRpt

— GallupNews (@GallupNews) March 20, 2023