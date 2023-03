Primera edición de la revista TIME en español, «Se volvió ‘cool’ ser latino»

Los Ángeles, CA.- La revista TIME publicó su primera portada completamente en español con Bad Bunny como protagonista bajo el título «El mundo de Bad Bunny», lo que destaca que en la actualidad «Se volvió ‘cool’ ser latino» en medio del auge artístico de los hispanos.

En la portada del TIME también aparece lo que parece una cita del puertorriqueño, Benito Antonio Martínez Ocasio, «No voy a hacer otra cosa para que te guste a ti».

La primera portada en español de la revista TIME fortografió a Bad Bunny con un traje negro y una flor banca en el pecho con un fondo rojo. Además, en la entrevista de TIME al artista latino, Bad Bunny confiesa momentos íntimos de su vida.

La edición impresa sin precedente se publicará el viernes 31 de marzo. Además, se podrá leer la entrevista al cantante urbano de 29 años de edad, que pasa por hablar de su infancia en Puerto Rico, su familia, el reguetón y su fama actual.

