Premios Grammy 2022: fecha, presentador y nominados

Los Ángeles, CA.- La Academia de la Grabación, los Grammy 2022, publicó la primera lista de artistas participantes, donde se incluye a Brandi Carlile, Brothers Osborne y también a Lil Nas X con Jack Harlow.

Ver más: Cuenta regresiva para la 94 edición de los premios Óscar

La transmisión en vivo de los Grammy 2022, está programada para este 3 de abril, desde el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas. Además, los medios CBS y Paramount+ serán los encargados oficiales de la transmisión.

Para esta edición, los Grammy, fueron trasladados desde Los Ángeles hasta Las Vegas, motivado al incremento de casos de covid-19, y la variante Ómicron.

Congratulations to the three #GRAMMYU members on winning the GRAMMY U Masterclass contest and getting the opportunity to have their music video featured during the event on April 1st! ✨

👏 Manu Beker

👏 KAI

👏 Seint Monet

We'll see you in Las Vegas for GRAMMY Week! 🎶 pic.twitter.com/zJm0AZyp4v

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) March 25, 2022