Kanye West ¿participará en los Grammy 2022?

Los Ángeles, CA.- La revista Variety, divulgó que Kanye West iba a actuar en la premiación de los premios Grammy 2022, sin embargo, la organización está en la tarea de sustituir a West, gracias al «preocupante comportamiento en las redes sociales».

Recientemente, Kanye West atacó al presentador de la gala, Trevor Noah, por hacer comentarios irónicos sobre su relación terminada con Kim Kardashian. En respuesta, West lanzó insultos racistas a Trevor Noah en Instagram.

Como respuesta, los responsables de esta red social tomaron de decisión de bloquear por 24 horas su cuenta.

Pese a este episodio, Kanye West, también reaccionó hace unas semanas subiendo dos videoclips en los que aparecía una imagen de Pete Davidson. Hay que recordar que Davidson es la nueva pareja de Kim Kardashian, y en el video de West, Davidson, era abusado y torturado.

