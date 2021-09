Nueva temporada de Money Heist en Netflix

Los Ángeles, LA.- Money Heist llegará a una emocionante conclusión en su quinta temporada, con la primera mitad lanzada en Netflix el 3 de septiembre de 2021.

El popular programa de Netflix, que ha cambiado la vida de los actores ahora famosos por sus monos rojos y máscaras de Dalí, regresa a las pantallas con la primera mitad de la última entrega.

Ver más: Hoy Ramón Valdés cumpliría 98 años

Por su parte, el drama criminal español que ha cautivado a los fanáticos de todo el mundo gracias a su historia tensa y llena de acción, gira en torno a un grupo de ladrones de bancos y sus atracos meticulosamente planificados.

Asimismo, Money Heist, conocido como La Casa de Papel en español, se centra en un hombre misterioso llamado “El Profesor” (Álvaro Morte). Además, en un elenco de personas que recluta para participar en el atraco.

Este es el comienzo del final. Parte 5, Vol. 1 ya está disponible.

This is the beginning of the end. Part 5, Vol. 1 is now streaming.#LCDP5 #MoneyHeist pic.twitter.com/p0qk6dK0Vf

— La Casa de Papel (@lacasadepapel) September 3, 2021