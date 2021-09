Muere actor de Bollywood Siddharth Shukla a los 40 años

Mumbai, India.- El popular actor Siddharth Shukla murió de un ataque cardíaco a la edad de 40 años, dijo el hospital Cooper de Mumbai. mejor conocido por su papel en el programa de televisión Balika Vadhu y como el ganador de Bigg Boss 13.

Así lo declaró un funcionario del Hospital Cooper en Mumbai. El informe médico expresó que, el actor sufrió un infarto masivo por la mañana.

El funcionario del hospital, dijo, “Lo llevaron muerto al hospital hace algún tiempo”. Asimismo, “El informe inicial indica que murió de un ataque cardíaco. Sin embargo, no podremos confirmar la causa de su muerte hasta que completemos la autopsia”.

Sidharth Shukla hizo su debut como actor con un papel principal en el programa de 2008 Babul Ka Aangann Chootey Na.

Unable to process this. Rest in Peace #SidharthShukla. You were truly loved, by millions. 🙏 pic.twitter.com/Wj2E7OYF9f

— Parineeti Chopra (@ParineetiChopra) September 2, 2021