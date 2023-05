Museo abre sus puertas con más de 40 momias del mundo

Miami, FL.- Más de 40 momias de personas y animales de diferentes épocas y culturas del mundo, junto a 80 objetos inherentes a la conservación natural o artificial de los muertos, estarán disponibles en la exposición del Frost Science Museum, Aquarium & Planetarium.

La nueva ubicación del Frost Science, de Mummies of the World, abrirá sus puertas desde el sábado 27 de mayo, hasta el 4 de septiembre de 2023.

Además el recinto cultural contará con elementos que son originarios de Egipto, América del Sur y Europa. Muchos de estos objetos con un valor arqueológico invaluable como lo son las tres momias de una familia húngara; madre e hijo de un año y su padre, todavía con restos de su ropa de la época.

Además, estarán disponibles, Los Orlovit que fallecieron en distintos momentos históricos del siglo XIX, pero que fueron enterrados en una iglesia antigua. Sus cuerpos fueron momificados con una técnica natural notable por las condiciones del entierro.

