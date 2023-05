Una visita gratis a museos en Charlotte

Charlotte, NC.- Visitar un museo en Charlotte es más sencillo los miércoles en el marco del Wednesday Night Live presentado por Bank of America. La entrada es gratuita en sedes seleccionadas.

El 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos, una fecha especial para reconocer la labor que cumplen como guardianes del acervo cultural.

En la ciudad de Charlotte hay una gran cantidad de museos. Son numerosas las exposiciones que se pueden encontrar que rescatan valores artísticos, culturales e históricos.

Una visita gratis a los museos en Charlotte

Como parte del Wednesday Night Live: A Levine Arts Series se incluye entrada gratuita a sus museos de 5 pm a 9 pm, todos los miércoles, así como entretenimiento en vivo o programación en una de sus instituciones cada semana.

La programación especial rotará entre Bechtler Museum of Modern Art, Harvey B. Gantt Center for African-American Arts + Culture, Levine Museum of the New South y Mint Museum.

Entre las próximas programaciones especiales de Wednesday Night Live: A Levine Arts Series se encuentra American Mind: Discussing Black Mental Health. Líderes comunitarios guiarán la conversación y compartirán recursos creativos para el cuidado personal y un mayor bienestar mental. Será el 24 de mayo en Hervey B. Gantt Center.

También Muicle: Material taxonomies in Abya Yala de Araceli Gómez Castro, curada por Marta Gualda. Será el 7 de junio en Mint Museum Uptown.

Otra manera de obtener una entrada gratuita es a través del programa Museums on Us de Bank of America. Está disponible para los titulares de tarjetas de crédito o débito del banco durante el primer fin de semana completo de cada mes. En este enlace puede encontrar las instituciones culturales participantes.

