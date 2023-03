Opción fin de semana: Ciencia y naturaleza en The Schiele Museum

Gastonia, NC.- The Schiele Museum brinda una experiencia maravillosa con exhibiciones increíbles de ciencia y naturaleza.

El museo ubicado en Gastonia reúne a educadores profesionales, curadores y personal de las instalaciones encantados de ofrecer un lugar de calidad para aprender y crear recuerdos. Su misión es inspirar asombro y aprecio por la ciencia y la naturaleza.

Una de las principales atracciones del museo es el planetario James H. Lynn. Tiene un sistema de proyección completamente digital que rodea a la audiencia con una pantalla abovedada de 360 ​​grados.

“Sumérgete en cada espectáculo mientras te rodeamos con las maravillas del universo, ¡en la tierra y más allá!”, invita el museo.

El museo cuenta con diferentes salones permanentes como el de los Hábitats de América del Norte que llevará tu imaginación a las maravillas de los fondos marinos, los Everglades, el desierto de Sonora y la poderosa tundra de Alaska.

Our Alaskan brown bear had some special attention this week during a routine cleaning and checkup. Like all of the mounted animals in our collection, he is dusted and checked for pests on a regular basis by our expert curation staff. #behindthescenes pic.twitter.com/rUjlOGOLFd

— The Schiele Museum (@The_Schiele) February 28, 2023