Murió la «Reina del Rock and Roll» a sus 83 años

Zúrich, Suiza.- Falleció la «Reina del Rock and Roll», Tina Turner el miércoles 24 de mayo, a sus 83 años de edad, en su casa de Kusnacht, cerca de Zúrich, Suiza de acuerdo con un comunicado de su agente.

De acuerdo con su agente, con la muerte de la cantante Tina Turner «el mundo pierde una leyenda de la música y un ejemplo a seguir».

Además, su agente precisó que Turner falleció «tras una larga enfermedad». Se sabe que la cantante estadounidense venía sufriendo una serie de problemas de salud, incluyendo un cáncer, insuficiencia renal y un derrame cerebral.

La famosa cantante estadounidense, nació en el pequeño pueblo de Nutbush, en Tennessee, el 26 de noviembre de 1939. El nombre real de Tina Turner era Anna Mae Bullock.

It is with great sadness that we announce the passing of Tina Turner. With her music and boundless passion for life, she enchanted fans worldwide and inspired future stars. We say goodbye to a dear friend who leaves us her greatest work; her music. Tina, we will miss you dearly. pic.twitter.com/8SihpxMe14 — TinaTurner (@tinaturner) May 24, 2023

Tina Tunner tuvo una infancia difícil marcada por la separación de sus padres. Además contó con una rígida educación religiosa que recibió de sus abuelos.

Para 1978 se divorció de Ike Turner con quien saltó a la fama en la década de 1960 con éxitos como Proud Mary y River Deep, Mountain High.

Finalmente, Turner ganó 8 premios Grammy. Además entró al Salón de la Fama del Rock ‘n’ Roll en 2021 como solista. Hay que recordar que la vida de Turner fue llevada a la gran pantalla en 1993 en la producción, «What ‘s Love Got To Do With It» que nominó al Oscar a la actriz Angela Bassett.

