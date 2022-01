Mujeres directoras que aspiran premios en los Óscar

Los Ángeles, LA.- La Academia de Hollywood admitió de 276 películas, como aspirantes al premio a la mejor película en la premiación de los Óscar, el 27% bajo mujeres directoras, según un estudio del diario especializado The Wrap.

Para la edición anterior, el porcentaje del mismo rubro fue igual. De esta manera, el galardón a la mejor película se lo llevó el largometraje dirigido por una mujer, Chloé Zhao, “Nomadland”. Es importante resaltar que esta entrega de Los premios Óscar se entregarán el 27 de marzo en el mítico Dolby Theatre de Hollywood.

Esta fue considerada la primera vez en los 93 años de los Óscar que dos directoras compitieron por el premio a la mejor dirección y a la mejor película. De este modo, a lo largo de casi 50 años de ediciones solo cinco mujeres recibieron la nominación a la mejor dirección.

Una posible explicación para que esta tendencia descendiera es que el período de elegibilidad para esta edición es de solo 10 meses. Por el contrario, para el 2021 cuando en abril, también se amplió el plazo de películas estrenadas en enero y febrero de 2021, compitiendo en los galardones de este año.

"I wanted to tell you. I love you. Thank you. I’m…thank you.”

2017's Academy Award-nominated film "Lady Bird," written and directed by Greta Gerwig, starring Saoirse Ronan as Lady Bird McPherson and Laurie Metcalf as Marion McPherson. pic.twitter.com/vzt5p9FzZp

— The Academy (@TheAcademy) January 22, 2022