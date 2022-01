Adele hace anuncios respeto a su concierto en Las Vegas

Las Vegas, NV.- La cantante Adele pospuso indefinidamente su concierto en Las Vegas, que tenía programado para estrenar, el pasado viernes, ya que «la mitad» de su equipo contrajo covid-19.

Asimismo, estos contagios de covid-19 generó, como es de esperarse, «retrasos» en la producción de su espectáculo.

De esta manera, la Adele en un video en su cuenta en Instagram, publicó entre lágrimas que posponía sus conciertos fijos por un período de tiempo determinado, en la ciudad de Las Vegas.

De esta manera, la cantante Adele explicó, «Lo siento, pero mi espectáculo no está listo […]. Lo hemos intentado todo para tenerlo a tiempo y que fuera lo suficientemente bueno».

