Charlotte, NC.- El legendario músico Mick Jagger causó furor en redes sociales en septiembre pasado cuanto visitó un local en Plaza Midwood, en Charlotte. La imagen que publicó con cerveza en mano sorprendió a todos. Nadie pareció reconocer en un lugar público a líder de los Rolling Stones.

Mick Jagger visitó Charlotte a finales de septiembre para una presentación de la banda británica en el Bank of America Stadium. Pero una noche antes decidió salir a la ciudad como un turista más.

En entrevista con The Washington Post el cantante contó un poco su historia con las imágenes que publica en sus redes sociales en las ciudades que visita.

Mick Jagger cuenta cómo pasó desapercibido en Plaza Midwood

En su recorrido por Queen City, Jagger pasó por el Thirsty Beaver Saloon de Plaza Midwood. La foto publicada lo muestra al frente del local con una cerveza en la mano y rodeado de personas que parecen no saber de la presencia de la estrella mundial.

El periodista Geoff Edgers le preguntó a Jagger si tuvo que pedirle a la gente que mirara hacia otro lado o si realmente no se dio cuenta de su presencia.

“Básicamente, si miras, están todos detrás de mí (…) No hay casi nadie allí. Está oscuro”, respondió el cantante.

Mick Jagger contó que para pasar desapercibido busca no llamar la atención. No sale en una gran limusina, por ejemplo. “Solo camino la cuadra y luego voy allí. Y no puedo entrar en la sala porque las reglas de COVID de la gira no me lo permiten. Pero puedo estar (en el patio) fuera del salón. Y estoy lejos de la gente”.

El cantante también contó que en otros lugares y ciudades lleva una mascarilla debido al COVID-19 y también una gorra, eso le ayuda a no ser reconocido por la gente.

