Mick Jagger visita Plaza Midwood antes de concierto

Charlotte, NC.- El legendario vocalista de los Rolling Stones, Mick Jagger, visitó Plaza Midwood en Charlotte antes de su concierto la noche de este jueves en esta ciudad.

Mick Jagger estuvo en el Thirsty Beaver Saloon de Plaza Midwood y lo posteó en sus redes sociales. La visita ocurrió el miércoles en la noche, según la publicación.

Ver más: Murió Charlie Watts de los Rolling Stones

El vocalista aparece en foto en el frente de local con chaqueta y una gorra mientras toma una bebida. A su alrededor un grupo de personas parece estar compartiendo sin reaccionar a la presencia de la leyenda de la música.

Mick Jagger y Rolling Stones estarán esta noche en el Bank of America Stadium para su presentación en el marco de la gira “No Filter”.

Out and about last night in Charlotte, NC pic.twitter.com/BWssvivAII

— Mick Jagger (@MickJagger) September 30, 2021