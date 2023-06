Madonna suspende su gira «Celebration» por salud

Los Ángeles, CA.- La artista estadounidense, Madonna suspendió su gira «Celebration» debido a que la cantante sufrió una «infección bacteriana grave», que la obligó a estar internada algunos días en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) según su representante Guy Oseary.

La gira «Celebration» de Madonna está prevista para iniciar el próximo 15 de julio en Vancouver, Canadá.

Su representante Oseay expresó en un comunicado, «El sábado 24 de junio, Madonna desarrolló una infección bacteriana grave que hizo que estuviera ingresada por varios días en la UCI. Su salud mejora, pero todavía está bajo cuidado médico. Se espera que se recupere totalmente».

El comunicado publicado en Instagram dijo, «En este momento necesita una pausa en todos sus compromisos -siguió su representante-, lo que incluye el tour».

Are You Ready to Celebrate?!………… 🎉🎉🎉https://t.co/K6UfoSQHd1#madonnacelebrationtour pic.twitter.com/TSVQjgdbAO

— Madonna (@Madonna) June 15, 2023