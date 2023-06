Aficionado nombró a Neymar Jr., único heredero en su testamento

Brasilia, Brasil.- Un aficionado brasileño anónimo decidió nombrar oficialmente heredero de su testamento al crack, Neymar Jr., más allá del amor a su selección de fútbol pentacampeona y al legado deportivo de la Canarinha.

El hombre anónimo se identificó con el delantero brasileño Neymar Jr., por lo que no pudo pensar en alguien más merecedor de sus bienes materiales.

En una entrevista al medio local Metropoles, el sujeto expresó, «Me gusta Neymar, me identifico mucho con él. También sufro de difamación, también soy muy familiar y la relación con su padre me recuerda mucho a la mía con mi padre, que ya falleció».

Aficionado de Brasil oficializó como único heredero a Neymar en su testamento

Además añadió en su entrevista, «No estoy muy bien de salud y, por eso, realmente vi que no tengo a quién dejarle mis cosas… No quisiera que el gobierno o familiares con los que no me llevo se queden con mis cosas».

El hombre en cuestión, también jugador de 30 años de edad, informó que anteriormente intentó, sin éxito entregar sus bienes a Neymar Jr. No obstante, el testamento era una forma legal de hacerlo.

Por esta razón el documento de herencia fue firmado por una notaría en la ciudad de Porto Alegre.

Por otra parte, hay que recordar que el delantero del Paris St Germain (PSG) es uno de los deportistas mejor pagados del mundo. Lo que lleva a Neymar Jr., a obtener ganancias estimadas en los $85 millones para el 2023, según Forbes.

Finalmente, el aficionado y jugador expresó sobre Neymar Jr., «Sé que, sobre todo, no es codicioso, algo un poco raro en estos días».

