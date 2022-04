«Livin’ La Vida Loca» para la posteridad

Washington, DC.- La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos eligió a «Livin’ La Vida Loca» de Ricky Martin, como un tesoro sonoro que guardará la posteridad, que compartirá este privilegiado lugar con los discursos completos del presidente Franklin D. Roosevelt.

Este miércoles, la institución publicó las veinticinco piezas que incluirá en el Registro Nacional de Grabación.

Según Carla Hayden, bibliotecaria del Congreso, considera que este archivo pretende inmortalizar la, «diversidad de la música y las voces que han dado forma a la historia y la cultura».

Se supo que este año hubo un millar de nominaciones públicas para esta selección. De hecho, para participar los ciudadanos solo deben postular sus audios preferidos, siempre y cuando, sean «culturales, históricas o estéticamente significativas» y tengan más de 10 años.

NEWS: The @LibnOfCongress has announced the annual selection of 25 recordings to be inducted into the National Recording Registry, chosen for their cultural, historic or aesthetic importance to preserve the nation’s recorded sound heritage. #NatRecRegistryhttps://t.co/0p6y8KNjxu pic.twitter.com/nkyTkzY4o5

— Library of Congress (@librarycongress) April 13, 2022