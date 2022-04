Opción fin de semana: El festival de Charlotte SHOUT!

Charlotte, NC.- Charlotte SHOUT! está en su semana final. Así que si aún no has asistido es el momento de no perder la oportunidad de vivir la experiencia de este evento que celebra la creatividad y la innovación.

El festival abrió sus puertas el 1 de abril en el Uptown Charlotte por primera vez desde el inicio de la pandemia. En 2019 atrajo a unos 500.000 visitantes.

Estará abierto al público hasta el 17 de abril con una programación excepcionalmente curada centrada en cuatro pilares clave: ideas, música, comida y arte.

Ver más: Opción fin de semana: Sabor latino en Empanada Fest

La programación es tan amplia que es imposible enumerar y disfrutar de todas las actividades.

La recomendación es ingresar en este enlace y revisar qué eventos son los que te generar mayor interés para hacer un recorrido planificado.

Para celebrar la Pascua, por ejemplo, hay varios eventos como el Easter Eggs on Parade que tiene 12 huevos gigantes en Romare Bearden decorados por 12 artistas locales diferentes.

El festival de Charlotte SHOUT!

En Charlotte SHOUT! algunos eventos duran un solo día, pero otros se mantienen abiertos por mucho más tiempo.

Ver más: Opción fin de semana: «Paws in the Park», un evento para perros

En el plano gastronómico podrás descubrir de camiones de comida, restaurantes y el Festival Charlotte StrEATS. Toda una delicia.

En el arte el festival destaca a virtuosos de renombre internacional y local en todo Uptown con docenas de instalaciones interactivas y piezas emocionantes que seguramente inspirarán su propio lado creativo.

En el pilar de ideas aprenderás y compartirás en foros, podcasts y talleres. Las ideas reúnen a personas de todos los ámbitos de la vida para conversar y aprender unos de otros.

La música destaca experiencias en vivo e innovadoras en múltiples géneros y con artistas locales y nacionales.

Latinos presentes

La impresionante cantidad de eventos del festival es posible de recorrer. Así que seguro quedarás con ganas de visitarlo una vez más.

El Charlotte SHOUT! tiene una presencia cultural diversa en la que también la comunidad latina dice presente con gastronomía, artistas, música y más.

Ver más: Opción fin de semana: La magia del teatro

Algunos eventos son los siguientes:

Los Trompos

Todos los días Los Trompos se inspira en un juguete que ha sido popular entre los niños de todo el mundo. Presenta ocho peonzas tridimensionales más grandes que la vida en una variedad de colores y formas. Las coloridas superficies de cada parte superior se crean en parte con tela tejida en un estilo tradicional mexicano. La tela se estira sobre los módulos para acomodar a varias personas a la vez.

Mi Casa, Your Casa 2.0

Hasta el 17 de abril Mi Casa, Your Casa 2.0 está inspirada en los mercados de América Latina, animados mercados callejeros donde se hacen conexiones humanas todos los días. La instalación presenta una serie de marcos rojos tridimensionales que ilustran la calidez, el confort y la seguridad de nuestros hogares. El columpio invita al transeúnte a instalarse cómodamente en las casitas y relajarse balanceándose tranquilamente en un entorno único.

Charlotte SHOUT! Latin Celebration

La noche del jueves 14 de abril será de Latin Celebration. A partir de las 5 pm disfruta de música en vivo de Sabrosalsa Band y Rumbao Latin Dance. Lecciones de salsa, merengue y bachata en el evento. Además, se realizará el círculo de baile más grande de Charlotte.

La lista de eventos y exposiciones es muy amplia. Así que no te olvides de preparar tu visita ingresando en este enlace.

Video: ToDo Charlotte NoDa