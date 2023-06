La mejor pastelera del mundo es ecuatoriana

Cuenca, Ecuador.- El premio The World’s Best Pastry Chef Award 2023 se otorgó para la cuencana, Pía Salazar que se convirtió en la mejor pastelera del mundo, que es propietaria junto a su esposo, Alejandro Chamorro, del restaurante Nuema, en la capital de Ecuador, Quito.

El local capitalino Nuema ocupó el puesto 79 en la prestigiosa lista The World’s 50 Best Restaurants, además se recomendó ampliamente a visitar el restaurante para disfrutar de un menú de degustación de 15 platos.

Del mismo modo, el mensaje que publicó The Worlds 50 cuando se premió a la ecuatoriana Salazar, dijo, «Salazar demuestra que el arte de la repostería y los postres no se limita a todo lo dulce, ya que utiliza vegetales nativos, especias y hierbas en sus deliciosos platos».

El premio a la mejor pastelera del mundo es equivalente a ganar un Oscar gastronómico. Así pues, cuando Salazar recibió el premio, comentó, «Este reconocimiento es para Ecuador, un país maravilloso, mega biodiverso y del que debemos sentirnos orgullosos pues tiene un territorio con tanto que mostrar».

Pía Salazar of Nuema in #Quito wins The World's Best Pastry Chef Award 2023, sponsored by Sosa! #Worlds50Best #sosaingredients pic.twitter.com/JFPOOyMfr0

El restaurante Nuema es el único local que mantiene este premio por tres años seguidos. Sin embargo, en el listado completo aparece en el puesto 51 de 100.

We’re heading to #Quito for No.79, to a restaurant that truly celebrates the Ecuadorian pantry… Well done Nuema! #Worlds50Best #nuema pic.twitter.com/ej8WMCcHmy

— The World's 50 Best (@TheWorlds50Best) June 9, 2023