Hispana es la mejor chef del mundo 2023 según «50 Best»

París, Francia.- El grupo «50 Best» escogió como a la chef hispana, de origen mexicano, Elena Reygadas, quien dirige el restaurante Rosetta en la Ciudad de México, de acuerdo a un comunicado de las principales listas gastronómicas del mundo.

Según el comunicado, la chef hispana Reygadas es una «ardiente defensora de la biodiversidad mexicana y la cultura sostenible». No obstante, para el 2014 la misma «50 Best» la habría elegido como mejor chef de Latinoamérica.

Además del restaurante Rosetta que fue abierto en 2010 en la Colonia Roma de la capital de México, Reygadas es reconocida por la panadería que funciona al lado del local. Además, también propone una cocina más informal en otro restaurante llamado, Lardo.

Parte de los estudios académicos de la hispana Raygadas pasó por estudiar Literatura Inglesa en la Universidad Autónoma de México. Sin embargo, con el tiempo se inclinó por el mundo culinario que ya era una tradición en su numerosa familia según el comunicado del grupo «50 Best».

Meet The World’s Best Female Chef: Elena Reygadas of Rosetta in Mexico City #Worlds50Best @e_reygadas https://t.co/7TtlLNGc9g

— The World's 50 Best (@TheWorlds50Best) April 18, 2023