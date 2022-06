La famosa banda de K-pop, BTS en La Casa Blanca

Washington, DC.- La famosa banda musical surcoreana de K-pop, BTS se reunió en La Casa Blanca con el presidente Biden, donde conversaron sobre los crímenes de odio contra la comunidad asiática en el país.

Al mismo tiempo, el integrante de la popular banda surcoreana, Jimin levantó la voz a favor de la diversidad, en una rueda de prensa, «Estamos devastados por la reciente oleada de crímenes de odio, incluidos aquellos contra los estadounidenses de origen asiático».

Ver más: Llegó el estreno de la cuarta temporada de «Stranger Things»

De esta manera continuó, «Nos gustaría aprovechar la oportunidad para levantar la voz y decir que estamos aquí».

Biden, en el marco del cierre de los eventos del Mes de la Herencia Asiático-Americana en La Casa Blanca, recibió a la banda de K-pop, BTS. Siendo una oportunidad para los fans de BTS, donde se acercaron para ver a sus ídolos musicales.

It was great to meet with you, @bts_bighit. Thanks for all you’re doing to raise awareness around the rise in anti-Asian hate crimes and discrimination.

I look forward to sharing more of our conversation soon. pic.twitter.com/LnczTpT2aL

— President Biden (@POTUS) June 1, 2022