Kim Kardashian, ¿por qué se divorcia de Kanye West?

Los Ángeles, LA.- La celebridad, Kim Kardashian reveló sus emociones en el proceso de divorcio con el famoso Kanye West. Esta decisión de divorcio del famoso matrimonio se tomó en febrero, aunque en el penúltimo episodio del reality Keeping Up With The Kardashian, que fue filmado a principios de diciembre durante las vacaciones familiares en Lago Tahoe, se especula que ya habían tomado la decisión de separarse.

Ver más: Nuevo sencillo de Luis Fonsi con Myke Towers

Kim Kardashian y Kanye West decidieron tomar caminos separados tras siete años de matrimonio y cuatro hijos en común. Pero, fue Kim Kardashian quien, rompió expresó estar “completamente estancada” y que se siente “atrapada” en su matrimonio.

Kim Kardashian se divorcia por tercera vez y exclama “Quiero ser feliz”

La famosa, relata que el empresario tenía planeado mudarse con toda su familia a Wyoming para establecerse en un rancho. Una idea que a ella no le seducía nada. Y así lo dijo, “Él debería tener una mujer que apoyara todos sus movimientos y viajara con él, pero yo no puedo”.

Continuó, afectada Kim, “Me siento como una fracasada. Es mi tercer matrimonio. Me siento como una (…) perdedora. Pero ni siquiera puedo pensar en eso. Quiero ser feliz”.

Ver más: Parque temático ‘Avengers’ abre sus puertas

Sin controlar el llanto e intentando ser consolada por sus hermanas, Kim, comentó “Siempre pensé que podría quedarme con mis niños. Y que mi marido se fuera moviendo de un estado a otro, pero luego me di cuenta de que no. Que no había llegado tan lejos para no ser feliz”.

Finalmente, la famosa, quien anteriormente estuvo casada con Damon Thomas durante tres años. Y con Kris Humphries tan solo 72 días, aunque con ninguno de los dos llegó a tener hijos, admite que no está dispuesta a alargar su matrimonio sin razón alguna.

Video: Peruanos en Las Carolinas podrán votar el 06 de junio en Charlotte