jonas-brothers-en-el-spectrum-center

Charlotte, NC.- La famosa banda de hermanos, Jonas Brothers, ha incluido a Carolina del Norte en su emocionante gira que comenzó en agosto. Joe, Kevin y Nick estarán en el Spectrum Center en Charlotte el sábado 30 de septiembre.

Esta gira, llamada «The Tour,» abarca un total de 35 fechas de conciertos, comenzando con dos presentaciones épicas en el icónico Yankee Stadium de Nueva York.

Ver más: Juan Luis Guerra incursiona en el merengue mambo

Bajo el título «One Night. Five Albums,» los fanáticos pueden esperar una presentación especial que abarca los éxitos de cinco álbumes de la banda en una de las giras más ambiciosas de los hermanos.

DC, thank you for bringing it last night. We had an incredible time! Looking forward to being back for round two on December 3rd! pic.twitter.com/26QiilJOOk

— Jonas Brothers (@jonasbrothers) September 25, 2023