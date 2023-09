¿Quiénes asistirán a la Semana de la Música Latina?

Miami, FL.- Una larga lista de artistas subirán al escenario durante la Semana de la Música Latina que organiza Billboard.

El evento se celebrará en Miami entre el 2 y 6 de octubre. Habrá conciertos, paneles, charlas, fiestas, presentaciones íntimas, oportunidades de networking, entre otras actividades.

Artistas de la talla de Shakira, Thalía, Ivy Queen y Fonseca aparecen en la lista. También están confirmados Sebastián Yatra, Peso Pluma, Wisin y Manuel Turizo.

La Semana de la Música Latina coincidirá con la celebración de la gala de los premios Billboard latinos, el 5 de octubre en el Watsco Center de Coral Gables.

The final artist lineup for #BillboardLatinWeek is here 🔥 Take a look at who and what to expect at this year’s celebration! #BillboardNews pic.twitter.com/a5ByW0l5yB

— billboard (@billboard) September 21, 2023