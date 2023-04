JLo lanza marca de bebida alcohólica: Delola

Los Ángeles, CA.- La cantante y empresaria Jennifer López mejor conocida como JLo anunció el lanzamiento de su nueva marca de bebida alcohólica, Delola, que estará disponible en Estados Unidos a partir del verano y ofrecerá una amplia variedad de tragos de alta calidad en botellas de vidrio de 750 y 375 ml.

JLo de 53 años de edad comenzó en el 2020 con esta idea en colaboración con dos expertos de la industria, Ken Austin y Jenna Fagnan. Además contó con la ayuda de su mánager y socio comercial Benny Medina.

Para el lanzamiento de la marca JLo, declaró, «Delola es un cóctel de nivel de mixología premium a base de licor, sin gluten, y con aproximadamente el mismo contenido de alcohol que una copa de vino. Es una bebida que podría verter sobre hielo, directamente de la botella, listo para disfrutar con algunos de mis sabores favoritos y productos botánicos naturales».

Inicialmente, la bebida tiene una presentación de tres sabores:

The secret is out!!! I’m proud to share with you @DelolaLife … my new collection of unique, mixology-level ready to enjoy spritzes. Let’s live the #DelolaLife together!

— jlo (@JLo) April 4, 2023