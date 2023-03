CMPD toma medidas enérgicas contra conductores ebrios

Charlotte, NC.- La policía está tomando medidas enérgicas contra conductores ebrios en Charlotte justo en la semana de la celebración de eventos por el Día de San Patricio.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) aumentará la cantidad de patrullas durante la campaña estatal “Booze It and Lose It» del 13 al 19 de marzo.

La campaña en colaboración con la Patrulla de Carreteras busca mantener alejado de las vías a los conductores que hayan consumido alcohol, señala un comunicado de CMPD.

NC's #BoozeLoseIt campaign kicks off today. CMPD will be increasing DWI patrols through the 19th. Don't test your luck this #StPatricksDay. Plan ahead and get a rideshare or have a sober friend drive. See our full release here: https://t.co/5lvDxnjE6g

— CMPD News (@CMPD) March 13, 2023