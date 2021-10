Jada Pinkett Smith aclaró que no tuvo problemas de sexo con Will Smith

Los Ángeles, LA.- La presentadora de «Red Table Talk«, Jada Pinkett Smith de 50 años, a través de la red social Twitter, este miércoles, aclaró algunos los comentarios que hizo en su programa de Facebook Watch sobre los momentos más íntimos de la famosa pareja que creía que estaban mal interpretados.

Al mismo tiempo, Pinkett Smith compartió en su último episodio «Red Table Talk» lo «difícil» que puede ser su matrimonio.

De esta manera, Jada Pinkett Smith explicó, “De lo que Will y yo hablamos mucho es del viaje. Empezamos en esto a una edad muy temprana, ya sabes, 22 años». Además agregó, «Es por eso que la parte de la responsabilidad realmente me golpeó porque creo que esperas que tu pareja sepa [lo que necesitas], especialmente cuando se trata de sexo».

Guest Paltrow, que estaba en el programa para promocionar su serie de Netflix “Sex, Love & Goop”, intervino, “¿No es extraño, sin embargo? Es como si alguien no leyera la mente y nos sentimos aplastados».

Only because I got time today.

Stop making up headlines.

Watch the @RedTableTalk I did with @GwynethPaltrow for yourselves.

Will and I have NEVER had an issue in the bedroom. Thank you❣️https://t.co/wBpqSTTaGi

— Jada Pinkett Smith (@jadapsmith) October 28, 2021