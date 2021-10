Disney y Pixar lanza increíble tráiler de Buzz Lightyear

Richmond, CA.- Disney y Pixar lanzaron, este miércoles, el nuevo tráiler de «Lightyear», con Chris Evans dando voz a Buzz Lightyear, donde se contará la historia de la persona «real» detrás del icónico juguete y personaje que aparecen en las películas clásicas de «Toy Story».

El tráiler, que presenta la última canción retro nostálgica «Starman» de David Bowie, llenó de sentimentalismo a muchos millennials, incluido el propio Evans.

El video consiste en un largometraje original completamente nuevo que presenta la historia del origen definitivo de Buzz Lightyear, el héroe que inspiró el juguete, presentando al legendario Space Ranger que ganaría generaciones de fanáticos.

Asimismo, Evans declaró, «La frase ‘un sueño hecho realidad’ se usa mucho, pero nunca lo había dicho tanto en mi vida».

Al mismo tiempo, continuó, «Cualquiera que me conozca sabe que mi amor por las películas animadas es profundo. No puedo creer que pueda ser parte de la familia Pixar y trabajar con estos artistas verdaderamente brillantes que cuentan historias como nadie más. Verlos trabajar es nada menos que magia. Me pellizco todos los días».

I’m fortunate to get to work with the most insanely talented folks everyday. The movie we’re all working on is the one I’ve always wanted to see, and I can’t wait to share it with the rest of you in June. Until then, here is a small taste.https://t.co/v7ekmEMzt6

— Angus MacLane (@AngusMacLane) October 27, 2021