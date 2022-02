Inicia la New York Fashion Week con diseñadores hispanos

Nueva York, NY.- A partir de este viernes Nueva York conocerá las propuestas textiles para el próximo otoño-invierno, en la New York Fashion Week (NYFW), gracias a decenas de diseñadores, que en una edición descentralizada e híbrida, continua acoplándose a la dinámica de la pandemia.

De modo que, el Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA), conjuntamente la Agencia de Modelos IMF, organizaron a los participantes que hacer de este evento algo más íntimo, ajustados a los protocolos de bioseguridad por la pandemia.

Para la Semana de la Moda suenan algunos favoritos de los famosos. Por ejemplo, Brandon Maxwell, Prabal Gurung, Jason Wu, Michael Kors, Proenza Shoules. Además, también habrá representación de diseñadores locales emergentes, como Laquan Smith o Telfar.

La representación hispana de la New York Fashion Week estará encabezada por la venezolana Carolina Herrera. Además, estarán Gabriela Hearst, Elena Vélez, Custo Barcelona, Edwin D’Angelo y Raúl Peñaranda.

24 hours left until #NYFW: The Shows start. Ready to kick off #FashionWeek in NYC? Visit https://t.co/vlSN6lE2dn for the full lineup of shows, panels, events, and more. ✨ pic.twitter.com/eJWzYOqjnV

— NYFW (@nyfw) February 10, 2022