Falleció a los 88 años el actor Donald Sutherland

Miami.- El reconocido actor Donald Sutherland, falleció a los 88 años este jueves 20 de junio.

La información fue confirmada por su agente, quien indicó que Sutherland murió en Miami tras una larga enfermedad.

Asimismo, Kiefer Sutherland, el hijo de Donald Sutherland, utilizó sus redes sociales para informar que «con gran pesar, les digo que mi padre, Donald Sutherland, ha fallecido».

With a heavy heart, I tell you that my father, Donald Sutherland, has passed away. I personally think one of the most important actors in the history of film. Never daunted by a role, good, bad or ugly. He loved what he did and did what he loved, and one can never ask for more… pic.twitter.com/3EdJB03KKT

