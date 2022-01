Fallece trágicamente actor francés Gaspard Ulliel

Alpes Franceses, Francia.- El actor francés Gaspard Ulliel de 37 años, no logró recuperarse de un fuerte traumatismo craneal tras un accidente de esquí, que lo llevó a su fallecimiento este miércoles.

La prensa francesa, confirmó que el actor estuvo hospitalizado en un estado de máxima gravedad. Pese a los esfuerzos de rescate, donde fue rescatado en helicóptero y llevado al hospital de Grenoble.

Del mismo modo, la Fiscalía de Albertville comenzó, formalmente, una investigación para esclarecer las causas del accidente.

Del mismo modo, en comunicado simple y nada específico, su agente confirmó la trágica noticia, diciendo, “víctima de un accidente de esquí». Hecho sucedido, cuando el actor disfrutaba de una de sus grandes pasiones en una pista azul, nombre que reciben las de nivel bajo o medio.

Gaspard Ulliel a grandi avec le cinéma et le cinéma a grandi avec lui. Ils s'aimaient éperdument.

C'est le cœur serré que nous reverrons désormais ses plus belles interprétations et croiserons ce certain regard.

Nous perdons un acteur français. pic.twitter.com/pAi7Do3FIU

— Jean Castex (@JeanCASTEX) January 19, 2022