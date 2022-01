Kirsten Dunst ¿encarnará de nuevo a Mary Jane en Spider-Man?

Los Ángeles, CA.- La actriz hollywoodense Kirsten Dunst, contestó en una reciente entrevista que le gustaría regresar a encarnar a Mary Jane, personaje que hizo en 2002, 2004 y 2007, y seguir siendo parte del universo arácnido de Marvel.

De esta forma, el universo cinematográfico abrió las puertas al spider-verso ante la posibilidad de desconexión de algunos personajes. Por lo que se considera, un regreso de Mary Jane.

Por su parte, la actriz respondió, «Claro que lo haría. Me han preguntado muchas veces. Es una parte importante de mi carrera y de mi vida. Es un increíble legado del que ser parte, ser la primera y una fan de Spider-Man«. Además, agregó, «Es un legado que se siente emocionante y es bueno estar emocionados por algo. Todos estamos lidiando con cosas malas últimamente».

