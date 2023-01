Exhibición de Picasso abrirá en Charlotte

Charlotte, NC.- Una exclusiva exhibición de Pablo Picasso abrirá en la ciudad de Charlotte como parte de una programación mundial en el 50 aniversario de su fallecimiento.

Pablo Picasso fue un pintor y escultor español, creador, del cubismo. A él se le considera como uno los grandes artistas del siglo XX y de la historia. Falleció el 8 de abril de 1973, pero su legado perdura con influencia en variados movimientos.

En honor a Picasso, los gobiernos de España y Francia desarrollaron un programa conjunto que contará con 42 proyectos expositivos, dos congresos académicos y eventos que se celebrarán principalmente en Europa y Norteamérica.

Y Charlotte será parte importante de celebración a la carrera artística de Picasso con una de las exhibiciones programadas para Estados Unidos.

Exhibición de Pablo Picasso en Chalotte

The Mint Museum en la ciudad de Charlotte exhibirá “Picasso Landscapes: Out of Bounds” (“Los paisajes de Picasso: Fuera del límite”) desde el 11 de febrero hasta el 21 de mayo.

La exhibición de más de 40 obras que abarcan toda la carrera de Picasso, explora la profundidad del compromiso del artista con los temas del paisaje junto con su enfoque expansivo de este género tradicional.

The Mint Museum será el primero de tres lugares que exhibirán “Picasso Landscapes: Out of Bounds” en Estados Unidos y el único en la costa este.

“Esta es la primera vez que estas pinturas de Picasso se verán juntas y es la primera vez que se realizará una exposición de esta magnitud en The Mint Museum”, dijo Todd Herman, presidente y director ejecutivo de The Mint Museum.

Los boletos para asistir ya están disponibles en fase de preventa. Los puedes conseguir ingresando AQUÍ. Tienen un costo entre $20 y $25, los menores de edad no pagan.

Para más detalles de la exhibición ingresa de Picasso en The Mint Museum ingresa AQUÍ.

