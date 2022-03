Subasta de retrato Marilyn Monroe por monto millonario

Londres, Reino Unido.- Según la casa de subastas Christie’s, «Shot Sage Blue Marilyn» de Marilyn Monroe, es “uno de los cuadros más significativos en salir a subasta en toda una generación” y puede convertirse en “la obra del siglo XX más cara” vendida en una subasta.

Del mismo modo, los expertos de la casa Christie’s, compararon el cuadro del retrato de Marilyn Monroe, con otras piezas icónicas como; “Mona Lisa” de Da Vinci, “Las señoritas de Avignon” de Pablo Picasso y “El nacimiento de Venus” de Sandro Botticelli.

En este sentido, se estimó que el retrato de Marilyn Monroe, está valorado en un estimado de $200 millones.

Por su parte, Christie’s aseguró que, “Shot Sage Blue Marilyn” es, “uno de los cuadros más significativos en salir a subasta en toda una generación”. Además, puede convertirse en “la obra del siglo XX más cara”.

Christie’s announced that it would sell a 1964 Andy Warhol silkscreen of Marilyn Monroe, "Shot Sage Blue Marilyn," in May for an estimated $200 million, which would make it the most expensive 20th-century artwork ever to sell at auction. https://t.co/VupwLz6C7R

— The New York Times (@nytimes) March 21, 2022