Charlotte, NC.- La temporada de búsqueda de huevos de Pascua ya comenzó. En los próximos días hay variados eventos gratuitos para unirte a esta tradición.

Con la cercanía de la Semana Santa comienza esta celebración que se ha convertido en la segunda más importante en Estados Unidos en cuanto a venta de dulces, solo por detrás de Halloween.

La tradición de los huevos de Pascua celebra la resurrección de Jesús. Pero, con el paso del tiempo ha tomado matices que la hace muy popular en Estados Unidos.

Ver más: Una foto para tu perro con el conejo de Pascua

Los huevos se pintan y adornan, y además tienen rellenos variados y deliciosos como chocolate.

Eventos gratuitos para buscar huevos de Pascua

A continuación algunos eventos gratuitos de búsqueda de huevos de Pascua en el área de Charlotte.

Pritchard at South End (Sábado 1 de abril / 10 am – 12 pm)

Pritchard at South End invita a unirse a su evento gratuito en 1117 South Blvd, Charlotte, NC 28203. Hbará actividades divertidas que incluyen castillos inflables, manualidades, una visita al Conejo de Pascua, pintura de caras y más. Las búsquedas de huevos se realizarán por niveles de edad (menores de 2 años, 3-5 años, 6-9 años y 10-12 años). Preregistro solicitado pero no requerido. Más detalles AQUÍ.

Hop to IT (Sábado 1 de abril / 1 pm – 3 pm)

En el evento Hop to IT de Indian Trail Parks and Recreation y Town of Indian Trail habrá fotos con el conejo de Pascua, juegos, manualidades, premios y mucho más. Las búsquedas de huevos se dividirán en diferentes grupos de edad. La primera hora será una búsqueda inclusiva para personas con capacidades diferentes, con huevos que pitan, huevos magnéticos, huevos elevados y mucho más. Lugar: Chestnut Square Park en 320 Chestnut Parkway Indian Trail, NC 28079. Más detalles AQUÍ.

Variadas recolecciones (Sábado 1 al 8 de abril)

El Departamento de Parque y Recreación de Mecklenburg invita a diferentes actividades de búsqueda de huevos de Pascua para niños y adultos en fechas que van desde sábado 1 de abril hasta el sábado 8 de abril. La mayoría son gratuitos. Más detalles AQUÍ.

The Community Cookout – Egg Hunt & Festival (Sábado 8 de abril / 11 am – 2 pm)

Community Cookout es un evento divertido, gratuito y familiar en Kannapolis, con música y variadas actividades. También incorpora la tradicional búsqueda de huevos de Pascua en 150 N Research Campus Dr, Kannapolis, NC 28081-3384. Más detalles AQUÍ.

Celebración con City of Belmont (Sábado 8 de abril / 11 am – 12:30 pm)

La ciudad de Belmont llama a no perderse la diversión hippity-hoppity en Stowe Park (24 S. Main Street, Belmont, NC 28012) en busca de huevos de Pascua llenos de dulces para niños de 0 a 3 años, 4 a 6 años y de 7 a 12 años. Easter Bunny estará disponible para fotos. Lleva tu propia canasta. Más detalles AQUÍ.

Video: Todo Charlotte Optimist Hall