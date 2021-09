Eva Longoria producirá una serie de ciencia ficción

Los Ángeles, LA.- La actriz y empresaria, Eva Longoria, llevará las riendas de una producción de ciencia ficción basada en “Sal & Gabi Break the Universe”, un libro escrito por el autor cubanoestadounidense Carlos Hernández.

Esta serie, narra las aventuras de Sal Vidón, un adolescente con el poder de viajar en el tiempo y en el espacio que tiene como objetivo traer a su madre de vuelta a la vida.

Asimismo, Longoria producirá esta serie junto a Ben Spector (“Grand Hotel”) y la compañía Disney Branded Television. Aunque por el momento no ha sido adquirida por ninguna cadena de televisión o plataforma de “streaming”.

Más allá de sus trabajos como intérprete, Longoria tiene en el horizonte cercano su debut como directora de cine con la película “Flamin’ Hot”. Una cinta que relata la historia sobre el creador del famoso sabor de Cheetos.

En junio, Longoria, declaró, “Pienso que los latinos tenemos que ponernos detrás de las cámaras para crear más oportunidades para nuestra comunidad. Tenemos que ser directores, guionistas y productores”.

