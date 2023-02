Estrenarán película sobre míticas zapatillas Nike Air Jordan

Los Angeles, CA.- La creación de las zapatillas, Nike Air Jordan, que marcaron generaciones será el centro de “Air”, una nueva película que será protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon.

La película revela la increíble asociación que cambió el juego en la década de los 80’ entre un entonces novato Michael Jordan y la incipiente división de baloncesto de Nike, que revolucionó el mundo del deporte y la cultura contemporánea con la marca Air Jordan.

Ben Affleck también dirige la película que contará con un grandioso reparto que incluye a Jason Bateman, Marlon Wayans, Chris Messina, Chris Tucker, Viola Davis, entre otros.

A mother that knows her son’s worth. AIR, exclusively in theaters April 5, 2023. #AIRMovie pic.twitter.com/5Andg0JVCP

— AIR (@airmovie) February 10, 2023