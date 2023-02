El increíble valor de los derechos musicales de Michael Jackson

Los Ángeles, CA.- Los derechos musicales de Michael Jackson podrían romper récord de concretarse una operación que adelantan los gestores de patrimonio del fallecido cantante.

El medio especializado Variety informó que si bien los detalles no están claros el monto del catálogo musical podría rondar los 900 millones de dólares.

Ver más: Estrellas lucieron sus mejores outfits en los Grammy

Variety hizo la publicación citando fuentes extraoficiales relacionadas con la negociación que involucran a Sony y a un posible socio financiero no identificado, quienes se harían con los derechos musicales.

The Michael Jackson estate is in the process of selling half of its interests in the legendary singer’s music catalog in a deal in the $800 million-$900 million range. https://t.co/7A27FFn334

— Variety (@Variety) February 7, 2023