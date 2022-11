El estreno de «Selena Gomez: My Mind & Me» en Apple TV+

Los Ángeles, CA.- Selena Gómez tomó la decisión de abrirse a contar sus emociones más oscuras transitadas en el camino a la fama, en su documental «Selena Gomez: My Mind & Me», de la mano con el cineasta que mostró la vida cotidiana de Madonna «Truth or Dave», Alek Keshishian.

El estreno se realizará este viernes, por Apple TV+ y se prevé que el filme hable de los vaivenes emocionales de Selena Gómez. Mostrará como la salud mental de la artista estadounidense de 30 años, fueron vulneradas por los focos y las redes sociales.

Por su lado, Alek Keshishian respondió en entrevistas, «Hoy en día ves a las celebridades en su casa. Pero lo que hay en este documental es diferente, creo que ella se abre a un nivel emocional mucho más profundo. Hay escenas que nunca habría decidido poner en sus redes sociales».

El enfoque que da el cineasta Keshishian, ignora totalmente los éxitos de la exestrella infantil de Disney. Sin embargo, el giro que ofrece es como la artista más seguida en Instagram mostrándola como alguien en constante debate que padece en su mente.

My new song My Mind & Me, inspired by my journals over the last few years, is out everywhere! #MyMindAndMe

Link: https://t.co/Y0PB6jcXqU pic.twitter.com/KDTAs9j3nM

— Selena Gomez (@selenagomez) November 3, 2022