Elon Musk acusado de acoso sexual

Nueva York, NY.- Elon Musk regresa a la polémica pero ahora por una acusación de acoso sexual por parte de una azafata de un jet privado de SpaceX, compañía de la que Musk es dueño quien por un acuerdo para que la denuncia no procediera se concretó el pago de $250.000 a cambio de guardar silencio.

Así lo aseguró el portal Business Insider (BI), en un artículo donde sostiene que Musk contrató su jet privado para cubrir la ruta a Londres en 2016. Aquí pidió un masaje como parte de los servicios disponibles para altos ejecutivos, y a mitad del masaje le mostró el pene erecto a la masajista.

El artículo del BI, donde se relatan los hechos siguió narrando que la masajista que inicialmente habría sido contratada como azafata, escuchó de Musk el ofrecimiento de «comprarle un caballo» si accedía a sus deseos, mientras le tocaba sus muslos. Propuesta a la que la azafata se negó.

Como era de esperarse, Musk reaccionó desde su cuenta en Twitter, donde negó los hechos. Aquí alegó que la persona que dio esta versión es, «una activista de extrema izquierda de Los Ángeles».

The attacks against me should be viewed through a political lens – this is their standard (despicable) playbook – but nothing will deter me from fighting for a good future and your right to free speech

— Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2022