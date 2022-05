Cómo se víncula Kristin Chenoweth con The Oklahoma Girl Scout Murders

Charlotte, NC.- Kristin Chenoweth participará en The Oklahoma Girl Scout Murders para narrar la macabra historia de los asesinatos de Girl Scouts que sucedió en Oklahoma en 1977, en una serie de cuatro partes que explorará, incluso, aristas del caso no resueltas.

Ver más: Sinopsis de la nueva miniseria de Hulu, «Under the Banner of Heaven»

Esta serie se estrenará el martes 24 de mayo en la plataforma Hulu y relatará el caso de tres niños pequeños de Oklahoma, que fueron agredidos sexualmente y asesinados, después de su primera noche en el campamento de Girls Scouts.

Kristin Chenoweth describe su vínculo con Su conexión con The Oklahoma Girl Scout Murders

Lo interesante de que Kristin Chenoweth participe en The Oklahoma Girl Scout Murders, es que se supondría que la actriz estaría en el mismo viaje a Camp Scott. Es decir, estaría junto a sus compañeras Girls Scouts, en junio de 1977; Lori Lee Farmer, Doris Denise Milner y Michele Heather Guse.

Home is where she is. I love you, mom! Happy #MothersDay 💛 pic.twitter.com/4TZpUY4drr — Kristin Chenoweth (@KChenoweth) May 8, 2022

La razón por la Chenoweth no asistió al campamento fue porque su madre no estaba bien de salud, y no le permitió viajar. Por esta razón, Chenoweth reflexiona al respecto, «Me ha acompañado toda la vida. Podría haber sido uno de ellos. Me persigue todos los días, pero esta historia necesita ser contada».

Ver más: Bad Bunny protagonizará a superhéroe de Marvel y Sony

Finalmente, menos de dos meses antes de los asesinatos, durante una jornada de capacitación, una consejera en el Camp Scott encontró una nota que decía, «Estamos en una misión para matar a tres niñas en tienda uno«. Pese a esto, el director del campamento la descartó por considerarla una broma.

Video: «Keeper of the Ashes: The Oklahoma Girl Scout Murders»