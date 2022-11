Dueño de la tienda que vendió el boleto ganador de Powerball

Altadena, CA.- La tienda Joe’s Service Center en Altadena, California fue la que vendió el único boleto ganador del Powerball por un premio de $2.040 millones, y ahora el dueño de la tienda se convirtió en millonario por vender este boleto ganador de Powerball.

De esta manera, los funcionarios de la Lotería de California entregaron el cheque a Joe Chahayed y a sus hijos, Joe Jr. y Danny en el mismo día de las elecciones de mitad de término frente a su gasolinera.

Por su parte, el dueño de la tienda que vendió el boleto ganador, Joe Chahayed declaró que los funcionarios de la lotería los esperaban antes de que abriera la gasolinera. Inmediatamente le dijeron, «felicidades, su estación entregó un ganador».

Asimismo, Chahayed de origen sirio, espera que el ganador sea del barrio. Además se alegra profundamente de que una parte del dinero de la lotería sea destinada como parte de una donación a las escuelas de California.

Joe Chahayed is a grandpa of 10 who emigrated to the U.S. in the 80s. He just won $1 million for selling the $2.04 billion Powerball ticket. https://t.co/uep49zGNQZ pic.twitter.com/nXPIJt2QOo

— CBS Sacramento CBS13 (@CBSSacramento) November 9, 2022