¡Tampoco hubo ganador! premio mayor de Powerball se acumula

Charlotte, NC.- El premio mayor de Powerball de Estados Unidos acumulado subió a $1.900 millones, luego de que nadie se hiciera con el boleto ganador en el sorteo del sábado por la noche, convirtiéndose en el premio de lotería más grande jamás ofrecido.

De acuerdo con funcionarios de la lotería Powerball, para ser ganador un jugador debe adivinar seis números de suerte. Incluyendo el «Powerball» final. Por ejemplo, los resultados del sábado, 5 de noviembre del Powerball fue: 28,45,53,56,69 y el Powerball 20.

El próximo sorteo de Powerball será este lunes, donde los compradores tendrán la oportunidad de tentar su suerte para llevarse a casa el mayor premio acumulado del Powerball. De esta forma se superarán las altas probabilidades de 1 en 292.2 millones.

El último ganador del premio mayor de Powerball en Estados Unidos fue de Pensilvania, que se llevó a su bolsillo un premio de $200 millones. Este fue el ganador del sorteo de Powerball del 3 de agosto de 2022.

Desde este último sorteo de Powerball se viene acumulando el premio mayor. De manera proporcional, la venta de boletos para los sorteos se vienen vendiendo en negocios, gasolineras y quioscos de periódicos en los Estados Unidos como «pan caliente» por un monto de $2 cada uno.

